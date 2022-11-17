Düşmanların ülkeyi bölme hayali gerçekleşmeyecektir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, bugün Kum kentinde yaptığı konuşmada İran, güvenliğini, ilerlemesini ve onurunu ülkenin kimliğini oluşturan şehitlere borçlu olduğunu söyledi.

Tümgeneral Selami, "Bugün düşmanlar, İran milletine kin besledikleri için halka karşı büyük bir kumpas kurmaya çalışıyor. Düşmanın halk arasında fitne çıkarma ve ülkeyi bölme hayali gerçekleşmeyecektir” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı sözlerinin devamında, "Düşmanlar ülkeye karşı yaptırım uygulayarak zayıflatmak istediler ancak İran farklı alanlarda ilerleme kaydettiği için bu yapıtırımları etkisiz hale getirmeyi başardı" ifadesini kullandı.