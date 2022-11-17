İran'dan, ABD ve üç Avrupa ülkesine uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin ve üç Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'na İran karşıtı bir karar önerme eylemini temelden reddederek, geçersiz olduğunu belirtti.

İranlı diplomat, kararın onaylanması halinde Tahran'ın yanıtı belirleyici ve etkili olacağı uyarısında bulundu.

Kenani sözlerini devamında "ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya İran'daki son durumu kullanarak ülke üzerinde siyasi baskı kurmaya çalışıyor, bu eylem UAEA ile olan sorunların çözümünde olumsuz etki yaratacak" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, nükleer anlaşmaya üye üç Avrupa ülkesi, (İngiltere, Fransa ve Almanya) ile birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunda incelenmek üzere İran aleyhine bir karar taslağı hazırlamaya başladı.