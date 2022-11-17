Emir Abdullahiyan, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandur ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naldi Pandur ile Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ortak komisyonunun yakın gelecekte bir toplantı düzenlenmesini umduğunu ve tarafların iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, bu görüşmede, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla ortak bir komisyon kurulması ihtimalini memnuniyetle karşıladı ve bu komisyonun İran ile Güney Afrika arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Parstuday'e göre, Güney Afrika Dışişleri Bakanı ayrıca nükleer meseleyle ilgili diplomatik müzakerelere desteğini açıklayarak, Güney Afrika'nın tüm tarafların diplomatik yola bağlı kalmasını ve bu müzakerelerin başarıya ve yaptırımların kaldırılmasına yol açmasını umut etti.