İran ve Türkiye içişleri bakanları görüştü

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele, terör ve uyuşturucuyla mücadelede işbirliği konuları değerlendirildi.

İstanbul'daki patlamada 6 kişinin yaşamını yitirmesinden dolayı başsağlığı dileyen Bakan Vahidi, iki ülkenin terörizm mücadele konusunda daha ciddi bir işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

İran'ın her zaman güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'den yana olduğunu dile getiren İran İçişleri Bakanı "iki ülkenin güvenliği her iki tarafa ve bölgeye fayda sağlayacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu ise İran'daki son olayların bazı devletler tarafından yönetildiğini söyledi.

Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Soylu bu ilişkilerin iki halkın ve bölge ülkelerinin çıkarına olacağını belirtti.

Şran İçişleri Bakanı, Türk mevkidaşına kendisini Ankara'ya davet ettiği için teşekkür etti ve bu ziyaretinin yakın gelecekte gerçekleşmesini umduğunu belirtti.