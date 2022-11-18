İran karşıtı kararın, Tahran'ın UAEA ile olan işbirliğini etkileyebilir

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Muhsin Neziri Asl, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararına tepki gösterdi.

Neziri konuyla ilgili "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu, ABD'nin ve üç Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'nın siyasi baskısı ile İran karşıtı kararı onayladı. Bu kararın onaylanması İran'ın ajansla olan işbirliğini etkileyebilecek" diye konuştu.

Neziri sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar tasarısının savunucuları, yapıcı olmayan yaklaşımlarını haklı göstermek için temelsiz iddia ve bilgilerele, UAEA Yönetim Kurulu'ndaki toplantıyı kendi dar görüşlü siyasi amaçları için kullandı"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin ve üç Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'na İran karşıtı karar önerme eylemini temelden reddederek, geçersiz olduğunu belirtmişti.