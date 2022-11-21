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21 Kas 2022 10:21

Dünya Kupası Karikatür Sergisi Tahran'da açıldı

Dünya Kupası Karikatür Sergisi Tahran'da açıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Ebulfezl Ali Galerisi'nde Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Sergisi açıldı.

Serginin açılış törenine Görsel Sanatlar Merkezi Sekreteri Mesud Şucai, İran Sanat Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Furuzanfer, serginin jüri üyeliğini yapan tasarımcı karikatürist Mesud Necabeti ve kültür sanat yetkilileri ile sanatseverler katıldı.

Görsel Sanatlar Merkezi Sekreteri Şucai, serginin Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Yarışması'nda başarı elde eden eserlerden oluştuğunu söyledi.

Şucai, yarışmaya 72 ülkeden 579 sanatçının 508'i karikatür, 228'i çizim olmak üzere 1736 çalışmayla katıldığını belirtti.

Türkiye'den de 33 sanatçının yaklaşık 160 eser ile yarışmaya katıldığı öğrenildi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1905966

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