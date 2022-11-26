İran, İstanbul Kitap Fuarı'na katılacak

İstanbul Kitap Fuarı, "Kitap Şehre Dönüyor" sloganıyla Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 39. kez kapılarını açacak.

Kitapseverlerin pek çok yayınevini bir arada bulma ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacakları fuara, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi ile sivil toplum kuruluşu katılım sağlayacak.

Pol Yayınları Genel Müdürü Mecid Caferi Akdam, 3-11 Aralık'ta Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kitap fuarına İran'ın da katılacağını duyurdu.

Caferi Akdam, Pol Yayınevi standında dünyaca ünlü İranlı yazarların eserlerinin yanı sıra Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) dönemi, İslam Devrimi ve İslam dünyası ile ilgili kitaplar tanıtılacağını söyledi.