İran-Türkiye ortak yapımı Ceviz Ağacı filmine Brezilya’dan ödül

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve geçen hafta vefat eden Rıza Akın’ın yer aldığı yapımın yurt dışındaki festivallerden toplamda aldığı ödül sayısı 22 oldu.

Film, 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali’nin aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödül aldı.

İran’daki gösterimleri devam eden film, 10 Kasım’da Taste of Anatolia Film Festivali kapsamında Londra’da seyirciyle buluşacak.

‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon galası daha önce İran'ın Tahran vev Meşhed kentinde de yapılmıştı.

Filmin konusu

Birçok açıdan silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir.

Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur.

Hayati, cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan?

Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin bin bir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde şerefli bir insan olmanın imkanını sorguluyor.

Kaynak: AA