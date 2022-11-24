Avurpa ülkeleri doğal gaza tavan fiyat konusunda anlaşamadı

Çek Sanayi Bakanı Jozef Sikela bakanların aralık ayının ilk yarısında tekrar bir araya gelerek görüş ayrılıklarını aşmaya çalışacaklarını belirtti.

Öte yandan Çek bakan birkaç önemli tedbir alma konusunda anlaşılabildiğini vurguladı. Buna göre AB içerisindeki rekabetin fiyatları yukarı çekmesini önlemek içi ortak alım yapma, ihtiyaç anında kaynakların bölüşülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını hızlandırma konusunda iş birliği yapılacak.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan bazı bakanlar Avrupa Komisyonu tarafından iki gün önce açıklanan önerinin hiç bir zaman hayata geçirilmemek üzere tasarlandığını belirterek eleştirmişti.

Polonyalı ve İspanyol bakanlar da tasarıyı bir "şaka" olarak tanımladı.

Yunan Enerji Bakanı Kostas Skrekas da aslında önerilen tavanın gerçekte bir fiyat tavanı olmadığını ve zaman kaybedildiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun başından beri taraftar olmadığı tavan fiyat uygulaması için getirdiği öneride megawatt saat başına tavan fiyatı 275 euro olarak belirleniyor. Fakat bu mekanizmanın çalışması için getirilen şartlar nedeniyle piyasa fiyatının 300 euronun üzerine çıktığı durumlarda bile kullanılması pek mümkün görünmüyor.

275 euro tavan fiyatı limitin iki hafta boyunca sürekli olarak aşılması ve LNG fiyatlarının da aynı süre içerisinde en az 10 gün 58 euronun üzerinde kalması halinde uygulanabilecek.

Avrupa'da doğal gazın toptan fiyatı ise perşembe günü itibariyle 124 euro civarında seyrediyor.

Doğal gaz fiyatına tavan uygulanmasına Hollanda ve Almanya kaynakların Asya gibi pazarlara kaçmasına neden olacağı endişesiyle karşı çıkıyor. Fakat en az 15 AB ülkesi Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik sorunları yaşanan doğal gaz piyasasına işe yarar bir tavan sınırı getirilmesini istiyor.

Kaynak: Euronews Türkçe