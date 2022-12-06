  1. Türkiye
6 Ara 2022 10:47

Türkiye sınır ötesi operasyonlar için Suriye ve Irak'a heyet gönderdi

Türkiye sınır ötesi operasyonlar için Suriye ve Irak'a heyet gönderdi

Türkiye, Irak ve Suriye'de yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla ilgili bölgedeki yönetimlere heyetler gönderip 'Tek hedefimiz PKK ve YPG terör örgütleri' mesajını verdi.

Türkiye yaptığı sınır ötesi operasyonlar ile ilgili Suriye ve Irak'a heyet gönderdiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre, Türkiye, bunun üzerine Irak merkezi yönetimi başta olmak üzere bölgedeki ülke ve özel yönetimler ile temasa geçti, buralara heyetler gönderdi. Suriye ile temaslar ise istihbarat örgütleri düzeyinde devam etti. Yapılan görüşmeler sırasında Türkiye'nin operasyonları gerçekleştirme amacı, neden sınır ötesinde olduğu detayları ile anlatıldı.

Görüşmelerde, "Bizim tek amaç ve hedefimiz terör örgütü PKK ile mücadele, sınır güvenliğimizi sağlama." mesajı verildi. 

News Code 1906279

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