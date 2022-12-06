Türkiye sınır ötesi operasyonlar için Suriye ve Irak'a heyet gönderdi

Türkiye yaptığı sınır ötesi operasyonlar ile ilgili Suriye ve Irak'a heyet gönderdiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre, Türkiye, bunun üzerine Irak merkezi yönetimi başta olmak üzere bölgedeki ülke ve özel yönetimler ile temasa geçti, buralara heyetler gönderdi. Suriye ile temaslar ise istihbarat örgütleri düzeyinde devam etti. Yapılan görüşmeler sırasında Türkiye'nin operasyonları gerçekleştirme amacı, neden sınır ötesinde olduğu detayları ile anlatıldı.

Görüşmelerde, "Bizim tek amaç ve hedefimiz terör örgütü PKK ile mücadele, sınır güvenliğimizi sağlama." mesajı verildi.