Esad, Erdoğan ile görüşmeyi reddetti

Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasında görüşme yapılması için yürüttüğü çalışmanın Şam'da kabul görmediği iddia edildi.

Reuters'ın görüştüğü iki kaynak Esad'ın Türkiye'de yapılacak seçim öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Aynı kaynaklar olası görüşmede Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşünün ele alınmasının Erdoğan'a seçimde olumlu yansıyacağını kaydetti.

Görüşme teklifi ile ilgili bilgisi olan üçüncü kaynak ise Şam'ın somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız gördüğünü ve Türk güçlerinin ülke topraklarından tamamen çekilmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: Milli Gazete