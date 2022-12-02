Rusya'dan Erdoğan ve Esad'a çağrı: Ev sahipliği yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye ve Suriye'ye arabuluculuk dayatmadığını belirterek, talep edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

RIA'ya konuşan Bogdanov, her zaman "hazır" olduklarını ifade ederek, "Bunun doğru olacağını söylüyoruz, ancak şu ana kadar siyasi düzeyde somut bir çalışma olmadı. Henüz böyle bir plan yok" dedi.

Bogdanov, "Her şey tarafların istekliliğine bağlı, kimseye bir şey dayatmıyoruz. Eğer bize sorulursa ve Ankara ve Şam'daki ortaklarımızın böyle bir ilgisi varsa, elbette olumlu yanıt vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet

