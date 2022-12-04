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4 Ara 2022 08:38

Türkiye'nin Irak'taki üssüne füzeli saldırı

Türkiye'nin Irak'taki üssüne füzeli saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Musul’un Başika ilçesi yakınlarındaki Zelkan'da bulunan Gedu Askeri Üssüne füze fırlatıldı.

Rudaw’a konuşan Zelkan Nahiye Müdürü Muhammed Emin Herib, 2 katuyşa füzesinin bölgeye atıldığını, füzelerin askeri üssün uzağına düştüğünü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu Ahrar el-Irak isimli bir grup üstlendi. Ahrar el-Irak’tan yapılan açıklamada, saat 21.00’de  4 adet Grad 122 mm füzesiyle TSK üssünü hedef aldıkları ifade edildi.

Türkiye’nin Musul’un Başika ilçesine bağlı Zelkan kasabasındaki üssüne bu yıl içerisinde onun üzerinde füzeli saldırı gerçekleşti.

Musul’un 12 kilometre kuzeyinde bulunan Başika yakınlarındaki Gedu üssü, 2015 yılında inşa edildi ve “Başika ya da Zilkan üssü” olarak da adlandırılıyor.

Üs, TSK tarafından Sünni milislere eğitim desteği verilmek amacıyla kuruldu.

News Code 1906230

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