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11 Ara 2022 12:02

Taliban heyetinden Tahran'a ziyaret

Taliban heyetinden Tahran'a ziyaret

Taliban yönetiminin Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyet İran, Afganistan, Pakistan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu arasında ortaklaşa düzenlenen toplantıya katılmak için Tahran'a geldi.

TOLO News'un haberine göre, Taliban yönetiminin Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyet İran, Afganistan, Pakistan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu arasında ortaklaşa düzenlenen toplantıya katılmak için Tahran'a geldi.

Bu sene dördüncüsü düzenlenecek toplantıda İran'daki Afgan göçmenlerin sorunları çözme yolları ele alınacak.

Göç ve Mülteciler Bakanlığı Müdürü Abdurrahman Raşid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran ve Pakistan ile birlikte göçmenlerin gönüllü olarak ülkeye dönebilmeleri için sorunların nasıl çözüleceğine dair bir anlaşma imzalayacağız." dedi.
 

News Code 1906368

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