  1. İran
30 May 2022 10:21

Afganistan'dan bir heyet göçmen meselesi için Tahran'a gelecek

Afganistan'dan bir heyet göçmen meselesi için Tahran'a gelecek

İran'ın Kabil büyükelçi yardımcısı Seyyid Hasan Murtazavi, Afganistan Mülteciler Bakanlığından bir heyetin Afgan göçmenlerin sorunlarını çözme sürecini takip etmek için Tahran'a geleceğini bildirdi.

İran'ın Kabil büyükelçi yardımcısı Seyyid Hasan Murtazavi dün Afganistan'da mültecilerden sorumlu Halil Rahman Hakkani ile bir araya geldi.

Görüşmesini değerlendiren Seyyid Hasan Murtazavi, "İran son aylarda Afganistan'daki durumlardan dolayı çok sayıda yeni göçmene ev sahipliği yaptı. Bu konunun Afganistan mevcüt yönetimi ile koordine edilmesi gerekiyor" dedi.

Mutazavi, "Afganistan'da yeni hükümetin iktidara gelmesinden bu yana, Afgan göçmenlerin İran'daki çalışmaları için bazı idari sorunlar ortaya çıkmış, bu nedenle iki tarafın İran'daki Afgan göçmenlerin azami sorunlarını çözmek için birlikte çalışmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Murtazavi, Afganistan Mülteciler Bakanlığından bir heyetin Afgan vatandaşların sorunlarını çözme sürecini takip etmek için Tahran'a geleceğini bildirdi.

News Code 1902551
https://tr.mehrnews.com/news/1902551/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler