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16 Ara 2022 19:29

BM Akreditasyon Komitesi'nden Afganistan kararı

BM Akreditasyon Komitesi'nden Afganistan kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Akreditasyon Komitesi, Nasir Ahmed Fayek'in Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi olarak görevinde kalmasına karar verdi.

Afganistan medyası, Birleşmiş Milletler (BM) Akreditasyon Komitesi'nin Nasir Ahmed Fayek’in Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi olarak görevinde kalmasına karar verdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'deki temsil ya da benzeri anlaşmazlıklara, Genel Kurul'un dokuz üyeli Akreditasyon Komitesi karar veriyor.

Uzmanlara göre BM kurumu yeni kararla Taliban yönetiminin Afganistan'ın BM’deki koltuğunu devralma talebini reddetti.

Taliban'ın 1996 ile 2001 arasında iktidarda kaldığı süre içerisinde BM, örgütün hükümetini tanımamış ve Taliban'ın yerine Afganistan'ın temsil hakkını Burhaneddin Rabbani liderliğindeki hükümete vermişti.

News Code 1906484

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