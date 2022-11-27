Irak: İran ile ilişkilerimiz çok güçlü

Bağdat-Tahran ilişkilerini değerlendiren Fuad Hüseyin, “İran ile ilişkilermiz çok güçlü ve bu ilişkileri her zaman İran'ın Arap ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesi için kullanmaya çalıştık." dedi.

Fuad Hüseyin, “Bu ilişkilerin güçlendirilmesinin bölge güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgesel güvenliğin de geliştirilmesi Irak ve diğer ülkelerin iç güvenliğini güçlendirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran ile Amerika arasında yaşanan gerilimlerin Irak'ı etkilediğine dikkat çeken Bakan Hüseyin, Irak'ın Trump'ın politikalarını desteklemediğini vurguladı.

Irak’ta varlığını sürdüren Halk Seferberlik Güçleri hakkında Fuad Hüseyin, “Haşdi Şabi Hareketi'ni Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olarak görüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Tahran ile Riyad arasındaki müzakere süreciyle ilgili olarak Iraklı Bakan, “Bu iki ülke müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunda Bağdat olarak görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız.” diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı, ülkesinin Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.