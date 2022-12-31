Çinli turistler yeniden ülke dışına seyahate başlayacak

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak 2023’ten itibaren yurt dışından gelenlerden nükleik asit testi sonucu göstermeleri ve karantinaya girmeleri istenmeyeceği belirtildi. Aynı tarihten itibaren, Çinli turistlerin ülke dışına seyahat etmeye de başlayacağı aktarıldı.

Ctrip, Feizhu ve Tuniu gibi başlıca turizm platformlarında dış seyahatlerle ilgili aramalarda büyük artış görüldü.

Ctrip tarafından yayımlanan verilere göre, Ctrip’in internet sitesinden farklı ülkelerle ilgili tıklama sayıları geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat arttı. Dış uçuşlar için bilet rezervasyonları ve yurt dışındaki otellere yönelik rezervasyonlar da son 3 yılın zirvesine ulaştı.

Çin’in ana kesiminden turistlerin gözde noktaları Singapur, Güney Kore, Hong Kong, Japonya ve Tayland oldu.

Kaynak: CRI Türkçe