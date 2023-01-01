Fas, Çin'den gelen tüm yolcuların ülkeye girişini yasakladı

Konuya dair Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'deki vaka artışları ışığında Fas'ta yeni bir salgın yaşanmaması için böyle bir karar alındığı belirtildi.

Yasak kararı, 3 Ocak'tan başlayıp bir sonraki emre kadar uygulanacak.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 26 Aralık 2022'de, Covid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

ABD, Japonya, Fransa, İspanya, İtalya ve Güney Kore, Çin'den gelen yolculara bazı kısıtlamalar uygulamıştı.

Kaynak: İLKHA