İngiltere'de "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısı

İngiltere Bağımsız Çoklu Eczaneler Birliği (AIMp) Başkanı Dr. Leyla Hannbeck, İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada, eczacıların en temel ve yaygın soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını temin etmek için mücadele verdiğini belirtti.

Hannbeck, reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alan boğaz pastilleri, öksürük ilaçları ve bazı ağrı kesicilerde tedarik sorunu olduğunu kaydetti.

Bu kış, soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle söz konusu ilaçlara talebin yüksek olduğunu aktaran Hannbeck, eczanelerdeki ilaç eksikliğinin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskıyı artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hannbeck, ilaçlardaki kıtlık uyarısına rağmen insanlara panik olmamaları çağrısında bulunarak, "Eczacılar olarak hastaları mümkün olan her şekilde desteklemek ve alternatifleri denemek veya soğuk algınlığı ve grip semptomlarının nasıl yönetileceği konusunda tavsiyeler vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins, dün yaptığı açıklamada, yetişkinlerin kendilerini iyi hissetmediğinde evde kalmaları veya hastalığın yayılmasını en aza indirmek için dışarı çıkarken maske takmaları uyarısında bulunmuştu.

TRT Haber