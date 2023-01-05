Batı Şeria'da Siyonist İsrail yapımı İHA düştü

Arao medyasına göre işgalci Siyonist Rejim ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sky rider tipi bir insansız hava aracının rutin uçuşu sırasında düştüğü öne sürüldü.

İHA'ya ilişkin herhangi bir bilgi sızdırılmadan düştüğü yerden parçalarının toplandığı ileri sürülen açıklamada, aracın düşüş sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Filistinli aktivistlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda söz konusu İHA'nın Nablus bölgesinde düştüğü vurgulandı.

Son günlerde Gazze Şeridi'ndeki Galaf bölgesinde Siyonist Rejim güçlerine ait sky rider tipi İHA düşmüştü.