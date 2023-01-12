İşgalci güçler 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist Rejim güçlerinin, sabah saatlerinde Batı Şeria'daki çeşitli kentlere baskın düzenlediği ifade edildi.

İşgalci güçlerin baskınlar sonucu 19 kişiyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 14'ünün sabah bir Filistinlinin hayatını kaybettiği Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'ndan olduğu ifade edildi.

Siyonist güçler, sabah saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı'nda oğlunun gözaltına alınmasını önlemeye çalışan 41 yaşındaki Filistinli Semir Avni Harbi Aslan'ı vurarak öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail güçleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

Kaynak: TRT Haber