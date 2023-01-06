Aslanlar Yuvası'ndan işgal hedeflerine operasyon

Aslanlar Yuvası dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada eylemcilerinin, Huvvare askeri kontrol noktasını ve askeri üssünü ve Avrata askeri kontrol noktasını otomatik silahlarıyla hedef aldıklarını bildirdi.

Ayrıca teşkilat, geçtiğimiz ay içinde Nablus çevresinde işgalci askerleri ve onların sivil kıyafetli gerilla güçleri niteliğindeki yahudi yerleşimci terör çetelerini hedef alan muhtelif saldırıların da sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

Bu arada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları'na bağlı Nablus Tugayı da Nablus yakınındaki Et-Tur Kapısı civarında işgalci askerlere otomatik silahlarla ateş etti.

Filistin Bilgi Merkezi'nin verilerine göre 2022 yılında gerçekleştirilen eylemlerde işgalcilerden çoğu asker 31 kişi öldürülürken 525 kişi de yaralandı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi