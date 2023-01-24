Gazze'de Filistin direnişi yeni bir füze test etti

Filistin Şahab ​​haber ajansına göre; Gazze Şeridi'ndeki Filistin direnişi, yeteneklerini güçlendirmenin bir parçası olarak bugün Akdeniz'e doğru bir füze ateşledi.

Haberlerde, Filistin direniş güçlerinin test ettiği füze türünden bahsedilmedi.

Gazze'deki gruplar, Filistin direnişinin askeri yeteneklerini geliştirmeye yönelik sürekli çabalarının bir parçası olarak yeni füzelerini fırlatıyor.

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kudüs Kılıcı Savaşı'nda kullanılan füze ve roketlerin çoğunun Filistinli direniş grupları tarafından imal edildiğini söylemişti.