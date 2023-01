Şehit General Süleymani Suriye'de anıldı

İran’ın Şam Büyükelçiliği bugün Şam’daki El Esad Ulusal Kütüphanesi’nde General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin şehadetinin üçüncü yıldönümünü "O Ölümsüz Kalacak" başlıklı bir etkinlikle andı.

İran’ın Şam Büyükelçisi Mehdi Subhani törende yaptığı konuşmada, "Geenral Süleymani’nin şehadetinin anılmasının bir ekolün, düşüncenin ve ilkenin yeniden canlandırılması olduğunu, çünkü onun yaklaşımının tüm savaşçılara yol gösteren bir fener olduğunu belirterek, vatanlarının hürriyet, şeref ve bağımsızlığına kavuşmak için kıymetli ve değerli şeyleri feda ederek, Şehit Süleymani suikastının hedeflerini ve ne kadar uzun sürerse sürsün yüce ilkelerini yok etmeyeceğini vurguladı.

Büyükelçi Subhani, Şehit Süleymani’nin Amerikan ve Siyonist projelerin püskürtülmesinde ve güç denkleminin bölge halkları ve direniş ekseni lehine değiştirilmesinde örgütlediği direnişin yükselişindeki büyük rolüne işaret etti.

Etkinliğe katılan Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samir El Halil, “Suriye bu cömert adamı ve ülkelerinin statüsünü yükseltmek isteyen herkese ilham kaynağı olmaya devam edecek ve Direniş Özgür Çalışma Sütunlarının her köşesinde çalışmaları sırasında damgaladığı parmak izleri solmayacak ve hayatının tüm aşamalarını unutumayacaktır” dedi.

Bakan El Halil, “hayatı boyunca yer aldığı her iş yerinde, Suriye’nin çıkarları geniş bir alanı işgal eden şehit Süleymani’ye derin şükranlarını dile getirerek, “Şehit Süleymani müstesna bir liderdi, her zaman ilklerde yer aldı. Ülkeler ve halklar arasında iyi ilişkiler ve yakınlaşma köprüleri kurmaya çalışmanın önemine inandığı için askeri ya da insani her işte rütbesi vardır” ifadesini kullandı.

El Halil, Süleymani’nin şehit edilmesinin, onun uğruna yaşadığı ve çalıştığı ilkelerin, ülkesinin davalarına olan inancının, adaletsizlik ve küresel güçlere karşı koymada seçtiği yaklaşımın doğruluğunun bir sonucu olduğuna işaret etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (Genel Komutanlık) Genel Sekreteri Talal Naci ise, Şehit Süleymani’nin hayatı ve yolculuğu, özellikleri ve düşünceleri hakkında bilgi verirken, direnişin zafer ve toprağın kurtuluşuna kadar izinden gideceğini ve onun saf ve pak kanının boşa gitmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: SANA