General Süleymani dürüst ve sadık bir insandı

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in şehadetinin 3. yıldönümü münasebeti ile konuşma yaptı.

Hasan Nasrullah, Siyonist Rejim medyasının sağlık durumu hakkındaki iddialarını yalanladı ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

General Süleymani'yi "dürüst ve sadık bir insan" olarak yorumlayan Hasan Nasrullah, "Kasım Süleymani, son yirmi yılını İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün komutanı olarak görev yaptı. General Süleymani sahalarımıza girdiği zaman bazı özellikleri vardı; Bunlardan biri dürüst ve sadık olmasıydı. Yüksek derecede takva sahibi ve Allah'a bağlılık duyan bir karakteri vardı. Kendisi ayrıca 'vilayet askeriydi' ve Ayetullah Hamanei’ye bağlıydı." dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Ne yazık ki, bazıları milli grupların ve direniş hareketlerinin İran'a bağlı olduğunu sanıyor, aslında bu doğru değil. Direniş grupları vatanlarına sahip çıkıyor ve kendi değerlerine inanıyorlar ve Hacı Kasım sadece onlara yardım eli uzattı. O feraseti, samimiyeti ve aktif varlığıyla Direniş Ekseni ülkelerini birbirine bağlamayı başardı." ifadelerini kullandı.

Şehit Süleymani'nin yirmi yıl boyunca, ABD'nin bölgede uyguladığı planının iki versiyonuyla karşı karşıya kaldığını anlatan Hizbullah lideri, şunları kaydetti:

"Bölgede her şeye hakim olmak ve her şeyi kontrol etmek ABD’nin en önemli projesiydi ve bu projenin tam merkezinde "İsrail" vardı. Projenin ilk versiyonu ABD’nin eski Başkanı George W. Bush’un “Büyük Ortadoğu” projesiydi. 11 Eylül olayı ile de Amerika'nın en önemli amacı Afganistan ve Irak'a girip İran ve Suriye'ye yaklaşmak olmuştu.

Filistin ve Lübnan'daki direnişe darbe yapma planı 2006'da başladı. Planları ise direnişe saldırmak ve havaalanlarında, limanlarda ve sınırlarda çok uluslu güçleri dayatmaktı. Hacı Kasım komutan olarak harekete geçti ve İran ve Suriye de ayağa kalktı ve böylelikle düşman 33 günlük savaşta başarısız kaldı. Eğer Siyonist Rejim Lübnan’da başarılı olsaydı Suriye’ye de karşı savaş başlatacaktı, ama Şehit Süleymani’nin sayesinde planları gerçekleşmedi.

Irak, İran, Suriye, Lübnan ve Filistin direnişine baktığımızda, Amerikan projesinin ilk versiyonunun başarısız kaldığı sonucuna varıyoruz. İkinci versiyon, geniş çaplı savaşların başarısızlıkla sonuçlandığını anladıkları zaman başladı. İkinci versiyon milletler arasında savaş çıkarmaktı. Bu proje de General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in devreye girmesi ile başarısızlığa uğradı."