Emir Abdullahiyan, Hizbullah lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile Lübnan, Filistin ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile bir araya geldi.

Lübnan, Filistin ve bölgedeki son gelişmelerin ala alındığı görüşmede ayrıca, "Siyonist Rejimin bölge üzerindeki tehditleri ile direniş ekseninin bölgesel ve uluslararası gelişme ve olaylarla yüzleşmeye hazır olup olmadığının tartışıldığı" kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve mevkidaşı Abdallah Buhabib ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.