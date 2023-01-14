Emir Abdullahiyan Beşar Esad ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan Şam ziyareti sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Suriye Ulusal Güvenlik Danışmanı Ali Memlük ile görüşecek.

Bakan Emir Abdullahiyan Şam ziyareti öncesi iki günlüğüne Lübnan'a ziyarette bulunarak bu ülkenin Dışişleri Bakanı, Başbakanı, Meclis Bakanı ve Hüzbullah Genel Sekreteri ile görüşmüştü.