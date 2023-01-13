Türkiye ve Suriye görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Lübnanlı mevkidaşı ile bölgesel konularda faydalı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan "Bu görüşmede, iki ülkenin geliştirilmesi amacıyla konomik ve ticari işbirliği ile turizmi geliştirmenin yollarını inceledik" dedi.

İran'ın üstün kabiliyetlere sahip olduğu için yapılacak anlaşma çerçevesinde Lübnan'ın ihtiyacı olan enerji santrallerini inşa etmeye hazır olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, "Lübnan'ın güvenliğini ve ilerlemesini İran'ın ve bölgenin güvenliği ve ilerlemesi olarak görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan İran'ın, Siyonist rejimin tehditlerine karşı karşı Lübnan ve Filistin'deki direnişe güçlü bir şekilde destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye ve Suriye görüşmelerine değinen Emir Abdullahiyan, "Suriye ve Türkiye yetkilileri arasındaki görüşmelerden memnunuz ve bu iki ülkenin sorunlarını çözmek için diyalog ve müzakere yolunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan, İran-Suudi Arabistan görüşmeleriyle ilgili olarak, "Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ile Bağdat'ta birkaç görüşmemiz oldu ve Ürdün'deki 2. Bağdat konferansı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile görüştüm. Bu görüşmede Tahran ve Riyad ilişkilerini normale döndürmek amacıyla müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık." diye kaydetti.

