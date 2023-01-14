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14 Oca 2023 09:43

Emir Abdullahiyan Nasrullah ile görüşmesini değerlendirdi

Emir Abdullahiyan Nasrullah ile görüşmesini değerlendirdi

Resmi ziyarette bulunmak üzere Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ile görüşmesini değerlendirdi.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ile görüşmesini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan  Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Sayın Hasan Nasrullah ile önemli görüşmelerde bulundu. Bölgenin maksimum güvenliğini sağlamak için direniş şüphesiz en iyi durumdadır.

Etkili bölgesel diyalog ve işbirliği güvenlik, ilerleme ve toplu kalkınma için en iyi seçenektir."

News Code 1907021

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