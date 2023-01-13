İran'dan BAE temsilcisinin 'ada' iddiasına tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BAE ve İngiliz temsilcilerin üç İran adası ve İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialarını "asılsız" olarak nitelendirdi.

İrevani, "İran'ın nükleer programı barışçıldır ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklerine uygundur." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin üç İran adasına ilişkin iddiasına tepki gösteren irevani,"BAE temsilcisinin üç İran adasıyla ilgili iddiası asılsızdır ve böyle bir iddiayı kesinlikle reddiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu iddiaların iyi komşuluk ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğunu belirten İrevani, Birleşmiş Milletler'de hukukun üstünlüğünü desteklemek için bu ilkelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.