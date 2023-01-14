Emir Abdullahiyan'ın bölge turunun ikinci durağı Suriye

Arapça yayınlanan Al-Vatan gazetesine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnan temaslarını tamamladıktan sonra Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam’a gidecek.

Haberde Emir Abdullahiyan'ın, bugün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geleceği kaydedildi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temasları kapsamında mevkidaşı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı, Buhabib ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Lübnan ve İran arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli ve Lübnan'ın enerji krizini ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye-Suriye diyalog görüşmelerine dair Emir Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki sorunların çözümü hususunda yürütülen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmelerin, iki ülkenin çıkarlarına olumlu yansıyabileceğine inanıyoruz." dedi.