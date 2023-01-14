İran Dışişleri Bakanı Şam'da

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Suriye'ye gitti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Şam'da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad tarafından karşılandı.

Emir Abdullahiyan Şam ziyareti sırasında Faysal Mikdad ile görüşmenin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Ulusal Güvenlik Danışmanı Ali Memlük ile bir araya gelecek.

Bakan Emir Abdullahiyan Şam ziyareti öncesi iki günlüğüne Lübnan'a ziyarette bulunarak bu ülkenin Dışişleri Bakanı, Başbakanı, Meclis Bakanı ve Hüzbullah Genel Sekreteri ile görüşmüştü.

