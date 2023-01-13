Emir Abdullahiyan'ın Lübnan temasları sürüyor



Resmi temaslar için Beyrut'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı ilaveten Lübnan Meclis Başkanı Nebiye Beri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan Lübnanlı mevkidaşının resmi daveti üzerine dün akşam Beyrut'a gitti.

Bakan Emir Abdullahiyan Beyrut'ta ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü.