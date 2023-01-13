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13 Oca 2023 16:22

Emir Abdullahiyan'ın Lübnan temasları sürüyor

Emir Abdullahiyan'ın Lübnan temasları sürüyor

Resmi temaslar için Beyrut'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ayrı ayrı görüştü.


Resmi temaslar için Beyrut'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan'ın Lübnan temasları sürüyor


Dışişleri Bakanı ilaveten Lübnan Meclis Başkanı Nebiye Beri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan Lübnanlı mevkidaşının resmi daveti üzerine dün akşam Beyrut'a gitti.

Bakan Emir Abdullahiyan Beyrut'ta ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü.

News Code 1907015

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