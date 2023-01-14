  1. Toplum
14 Oca 2023 12:23

İran'da eğitim uçağı düştü

İran'da eğitim uçağı düştü

Tahran'ın yakınındaki Elborz eyaletinde hafif motorlu bir eğitim uçağı düştü.

İran Radyo Televizyon Kurumu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Tahran'ın yakınında bulunan Elburz eyaletindeki Farrohabad bölgesinde hafif motorlu bir eğitim uçağı düştü.

Haberde uçaktaki 2 kişinin sağ kurtulduğu belirtildi.

News Code 1907026

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