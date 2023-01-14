İran'da eğitim uçağı düştü

İran Radyo Televizyon Kurumu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Tahran'ın yakınında bulunan Elburz eyaletindeki Farrohabad bölgesinde hafif motorlu bir eğitim uçağı düştü.
Haberde uçaktaki 2 kişinin sağ kurtulduğu belirtildi.
Tahran'ın yakınındaki Elborz eyaletinde hafif motorlu bir eğitim uçağı düştü.
İran Radyo Televizyon Kurumu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Tahran'ın yakınında bulunan Elburz eyaletindeki Farrohabad bölgesinde hafif motorlu bir eğitim uçağı düştü.
Haberde uçaktaki 2 kişinin sağ kurtulduğu belirtildi.
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