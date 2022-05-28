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28 May 2022 14:11

İran'a ait bir eğitim uçağı Keşm Adası'da düştü

İran'a ait bir eğitim uçağı Keşm Adası'da düştü

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'da bir eğitim uçağı düştü.

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'da bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Keşm Valisi Muhammed Muhammed Hüseyni konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, uçağının henüz belirlenemeyen nedenle adadaki Kuvei köyü yakınlarında düştüğünü belirtti.

Muhammed Hüseyni, denize düşen uçaktaki kişilerin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığını ifade ederek, uçağın düşme sebebinin ise incelendiğini aktardı.

Keşm Valisi, uçağın Bender Abbas'tan Keşm Adası'na doğru hareket ettiğini bildirdi.

News Code 1902511
https://tr.mehrnews.com/news/1902511/

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