İran'da uçak düştü: 2 yaralı

Fars eyaletine bağlı Mervdeş kentinde Dorodzan Barajı yakınlarında hafif bir uçak düştü.
Fars Eyaleti Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, kazada yaralan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İran'ın güneyinde bulunan Fars eyaletinde ultra hafif bir uçak düştü. Kazada iki kişinin yaralandığı açıklandı.
Fars eyaletine bağlı Mervdeş kentinde Dorodzan Barajı yakınlarında hafif bir uçak düştü.
Fars Eyaleti Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, kazada yaralan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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