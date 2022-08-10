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10 Ağu 2022 11:28

İran'da uçak düştü: 2 yaralı

İran'da uçak düştü: 2 yaralı

İran'ın güneyinde bulunan Fars eyaletinde ultra hafif bir uçak düştü. Kazada iki kişinin yaralandığı açıklandı.

Fars eyaletine bağlı Mervdeş kentinde Dorodzan Barajı yakınlarında hafif bir uçak düştü.

Fars Eyaleti Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, kazada yaralan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

News Code 1904049
https://tr.mehrnews.com/news/1904049/

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