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22 Oca 2023 11:18

Emir Abdullahiyan: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı

Emir Abdullahiyan: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden Meclis'te düzenlenen Devrim Muhafızları kapalı oturumu hakkında bilgi verdi.

İran İslami Şura Meclisi’nde bu sabah Avrupa Parlamentosunun Devrim Muhafızları Ordusu kararıyla ilgili kapalı oturum yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden kapalı oturum hakkında bilgi verdi.

Emir Abdullahiyan, "Bugün mecliste düzenlenen kapalı oturuma katıldım. Tümgeneral Selami'nin de hazır bulunduğu oturumda milletvekilleri, Devrim Muhafızları Ordusunun ulusal güvenliği sağlama çabalarını takdir ettiler. Meclis, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini terör listesine almaya çalışıyor. Avrupa Parlamentosu kendi ayağına kurşun sıktı. Misilleme yapılacak.” dedi.

News Code 1907209

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