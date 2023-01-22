Devrim Muhafızları terörle mücadelede kilit rol oynuyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün İslami Şura Meclisi'nde yaptığı konuşmada, teröristlere karşı Devrim Muhafızları kadar hiçbir ordu ve silahlı kuvvetin mücadele etmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bölge orduları bu konuya itiraf ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, teröristlerle mücadelede kilit rol oynuyor. Bölgedeki siyasi yetkililer, Devrim Muhafızları ve Şehit General Kasım Süleymani olmasaydı bölgenin durumunun bugün böyle olmayacağını defalarca dile getirmişlerdir." dedi.

Devrim Muhafızlarını takdir eden Reisi, "Devrim Muhafızları'na yönelik girişim, tıpkı Batı'nın hesaplamaları gibi başarısızlığa mahkumdur." ifadesini kullandı.