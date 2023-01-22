  1. İran
22 Oca 2023 09:36

3 erkin başkanlarından Avrupa'nın İran karşıtı kararına kınama

3 erkin başkanlarından Avrupa'nın İran karşıtı kararına kınama

İran'da yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları düzenledikleri toplantıda, Avrupa Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili kararını kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Eje ve İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya geldi.

Toplantıda İran'ın en önemli gündem maddelerini masaya yatırdı.

Yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları, Avrupa Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili kararını kınadı.

Toplantıda İran’ın askeri gücünün ve silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun ülke topraklarının savunma konusunda parlak bir sicile sahip olduğu vurgulandı
 

News Code 1907199

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