Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İHA saldırısında 3 çocuk öldü

Arap medyasına göre Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin Yemen'in Hudeyde vilayetine yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan ordusu, 17 Ocak'ta Saada vilayetindeki sınır kasabası Şada’yı topçu saldırılarıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.