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24 Oca 2023 17:34

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İHA saldırısında 3 çocuk öldü

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İHA saldırısında 3 çocuk öldü

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin Yemen'de düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda sivillerin öldüğü belirtildi.

Arap medyasına göre Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin Yemen'in Hudeyde vilayetine yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan ordusu, 17 Ocak'ta Saada vilayetindeki sınır kasabası Şada’yı topçu saldırılarıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.

News Code 1907273

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