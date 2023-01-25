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25 Oca 2023 16:47

Suudi güçlerin Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Suudi güçlerin Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerin Yemen'in Sada vilayetindeki sınır bölgesi Şada'ya topçu saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın basını çektiği Arap koalisyonu güçlerinin Yemen'in Sada vilaeytine hava ve toçu saldırıları sürüyor.

Al Masirah TV kanalına göre, Sada vilayetindeki Şeda sınır bölgesi Suudi koalisyonu güçlerine ait savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Saldırıda bir Yemenli sivilin şehit olduğu açıklandı.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı aynı zamanda yayınladığı bir bildiride Hudeyde vilayetindeki al-Şarca kentine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı.

Bu saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

News Code 1907293

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