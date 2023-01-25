Suudi güçlerin Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Suudi Arabistan'ın basını çektiği Arap koalisyonu güçlerinin Yemen'in Sada vilaeytine hava ve toçu saldırıları sürüyor.

Al Masirah TV kanalına göre, Sada vilayetindeki Şeda sınır bölgesi Suudi koalisyonu güçlerine ait savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Saldırıda bir Yemenli sivilin şehit olduğu açıklandı.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı aynı zamanda yayınladığı bir bildiride Hudeyde vilayetindeki al-Şarca kentine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı.

Bu saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.