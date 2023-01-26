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26 Oca 2023 13:16

Irak'ta ABD güçlerine lojistik destek sağlayan konvoya saldırı

Irak'ta ABD güçlerine lojistik destek sağlayan konvoya saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Yusufiya bölgesinde ABD ordusuna ait lojistik ve askeri destek taşıyan konvoyun geçtiği yolun kenarına yerleştirilen bomba patladı.

Irak medyasına göre, Bağdat'ın güneyindeki Yusufiya bölgesinde ABD ordusuna ait lojistik ve askeri destek taşıyan konvoyun geçtiği yolun kenarına yerleştirilen bomba patladı.

Olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Daha önce Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, halihazırda Irak'ta bulunan ve çoğu ABD'li olan "yabancı güçlere ihtiyaç olduğunu" söylemişti.

Irak Meclisi, 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.

News Code 1907300

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