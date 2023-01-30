Rusya ve İran yeni bankacılık sisteminin kurulması için anlaştı

İran ve Rusya’nın bankacılık işlemlerini SWIFT’i atlayarak yapmasını sağlayacak mekanizma ile ilgili anlaşma dün İran Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Muhsin Kerimi ve Rus yetkililerin katılımıyla imzalandı.

Kerimi bu sistemin 700'den fazla yabancı bankanın erişimene imkan sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Peyman Pak daha önce yaptığı açıklamada, Rusya ve İran’ın her türlü bankacılık işlemini SWIFT olmadan bu sistemle yapabileceğini ve bu hesap aracılığıyla döviz cinsinden paraların alıcıya ulaşabileceğini belirtmişti.