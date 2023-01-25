EİT Zirvesi kasımda Özbekistan'da yapılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, EİT Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Taşkent'te bulunan Teşkilatın Genel Sekreteri Hüsrev Naziri'yi kabul etti.

Görüşmede Naziri, Özbekistan'ın teşkilattaki başarılı dönem başkanlığından dolayı Mirziyoyev'i tebrik ederek, ticaret, ekonomi, tarım, enerji, turizm ve diğer alanlardaki önemli girişim ve etkinliklerin EİT bünyesinde yapıcı işbirliğine güçlü bir ivme kazandırdığını kaydetti.

Görüşmede, bölgesel ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele alan taraflar, son yıllarda Özbekistan'ın teşkilat üyesi ülkelerle ticaretinin yüzde 70, ülkedeki ortak girişim ve projeler sayısının ise 5 kat artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar, ayrıca kasımda Taşkent’te düzenlenecek EİT Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık meseleleri ile zirvenin gündemine ilişkin konularda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Naziri, EİT çerçevesinde çok taraflı işbirliğini genişletmek için Özbekistan ile yakın çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

1985'te kurulan ve Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın üye, Kuzey Kıbrıs'ın ise gözlemci üyesi olduğu EİT Devlet Başkanları Zirvesi iki yılda bir düzenleniyor.

Kaynak: TRT Avaz