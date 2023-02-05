ABD’den Türkiye'ye baskı: Rusya’ya ihracatı kısıtlayın

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri perşembe ve cuma günleri Türkiye’ye gelerek muhataplarıyla görüştü. ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarat’tan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson başkanlığındaki heyetle görüşmede, ABD’nin, ABD menşelilerin dahil olduğu bazı malların Rusya’ya ihracatından rahatsız olduklarını dile getirdikleri öğrenildi. Türkiye’den Rusya’ya yönelik ihracatın devam ettiğini vurgulayan ABD heyeti, Türkiye’den giden malların Rus savunma sanayisinde kullanılarak savaşın uzamasına neden olabileceğini iddia etti.

ABD’den yapılan baskılarla ilgili olarak Aydınlık’a bilgi veren bir yetkili şunları söyledi:

"Amerikalılar işi sıkı tutmaya çalışıyor. Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının nedeni Amerika. Barışa çok yaklaşılmışken engelleyen de onlar. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu bu konuda yaptığı açıklamada, ‘İstanbul görüşmelerinde barışa çok yaklaşılmıştı. Çok umutluyduk. Ama NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında savaşın uzayacağını anladım. Çünkü bazı NATO üyeleri savaşın bitmesini istemiyor.’ demişti. Her şey bu kadar açıkken ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin Türkiye’ye baskı gerekçeleri inandırıcı değil."

Kaynak: Aydınlık