Türkiye'de deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk depremin ardından, en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı da kayda geçti.

Deprem, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra; Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin ve Mısır'da da hissedildi.

Suriye'nin Halep ve Hama şehirlerinde çöken binaların olduğu, başkent Şam'dakilerin sokaklara çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da sarsıntıyı hissedenler evlerini terk etti.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

284 can kaybı, 2323 yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını açıkladı.