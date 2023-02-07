Zimbabve'nin yeni Tahran Büyükelçisi resmen görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Bright Kwimba, Cumhurbaşkanı Reisi’ye güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni Zimbabve Büyükelçisi Kwimba ile yaptığı görüşmede, "İran ve Zimbabve arasındaki ilişkiler devrimden sonra her zaman dostane olmuştur." dedi.

Reisi, iki ülkenin karşılıklı ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için birçok kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Daha önce İran ile Zimbabve arasında ekonomik ve ticari alanlarda çeşitli anlaşmaların imzalandığına dikkat çeken Reisi, "Bu anlaşmaların uygulanması Zimbabve'nin yeni Tahran büyükelçisinin önemli önceliklerinden biri olabilir." diye konuştu.

Zimbabve Büyükelçisi ise İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen depremden dolayı taziye dileğinde bulundu.