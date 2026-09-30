İran Dışişleri'nden Netanyahu’nun BAE ziyaretine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyareti sert şekilde kınayan bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejiminin çocuk katili ve savaş yanlısı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyareti şiddetle kınamakta ve işgalci rejimin bölgedeki varlığının son derece tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Batı Asya bölgesinin, İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırıları ile başta Filistin ve Lübnan olmak üzere İslam topraklarındaki işgal ve soykırım politikalarını tırmandırması nedeniyle tarihinin en kırılgan ve hassas dönemlerinden birinden geçtiği bir süreçte, elleri yüz binlerce masum insanın kanına bulaşmış ve uluslararası mahkemeler tarafından hakkında işlem başlatılmış bir kişinin bölgedeki varlığı son derece tehlikeli ve kaygı vericidir.

İsrail rejiminin İran ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik kanıtlanmış düşmanlığı ve husumeti ile İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik tekrarlanan tehditleri dikkate alındığında, bölgedeki tüm ülkeler, bölgenin kolektif barış ve güvenliğini tehdit eden böyle bir varlığın sonuçları ve doğurabileceği tehlikeler konusunda dikkatli olmalıdır.

Bölgesel güvenlik kolektif ve birbirinden ayrı düşünülemeyecek bir meseledir. Bölgeye istikrarsızlık yaratan aktörlerin girişinin önünü açan her türlü gelişme, nihayetinde bölgedeki tüm ülkelerin zararına olacak ve Batı Asya’da ayrışma, güvensizlik ve istikrarsızlığın daha da artmasına yol açacaktır.

Bu doğrultuda bölge hükümetlerinden, bölgesel barış ve istikrar karşısındaki sorumluluklarının bilincinde olarak İsrail rejiminin yıkıcı varlığına zemin hazırlamaktan kaçınmaları ve ülkelerinin topraklarının bölgedeki diğer ülkelere yönelik istikrarsızlaştırıcı faaliyetler için bir platforma dönüştürülmesine izin vermemeleri beklenmektedir.”