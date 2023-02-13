Umman Sultanı’ndan Cumhurbaşkanı Reisi’ye mektup

Umman'ın Tahran Büyükelçisi İbrahim bin Ahmed el-Mu'ini, dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Görüşmede Ummanlı Büyükelçi el-Mu'ini, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye hitaben yazdığı mektubu Emir Abdullahiyan’a sundu.

Umman Sultanı’nın yazldığı mektubun Tahran- Maskat ilişkileri hakkında olduğu öğrenildi.

Emir Abdullahiyan Aralık ayında Umman’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Reisi'nin yazdığı mektubu Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said'e sunmuştu.

Bakan Emir Abdullahiyan, Maksat Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tahran ve Maskat her zaman ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde istişarelerde bulunmaktadır. Umman ayrıca İran konulu bölgesel diyaloğun merkezi olmuştur." demişti.